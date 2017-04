Alfa Romeo Stelvio ma non solo: a Cassino forse anche un C-SUV

Importanti indiscrezioni dal mondo Alfa Romeo: gli ultimi rumors apparsi sul web, infatti, si concentrano sulle future produzioni a Cassino. Come già ipotizzato mesi fa, si fa sempre più strada l’idea che nello stabilimento possa essere prodotta un’altra vettura ed, in particolare, l’atteso Alfa Romeo C-SUV.

Dopo la presentazione ufficiale di Alfa Romeo Stelvio – del quale sono da poco stati presentati ulteriori modelli – in queste ore iniziano a trapelare indiscrezioni sul futuro di Cassino. Lo stabilimento – rientrato a pieno regime grazie al piano di rilancio del Biscione – vedrà a breve arrivare i primi 500 nuovi assunti, parte di quelle 1800 assunzioni da effettuare entro il 2018 annunciate da Alfredo Altavilla. Entro il 2020, infatti, a Cassino è prevista una produzione pari a 400mila unità all’anno. Ma quale sarà la terza e chiacchierata vettura che – insieme ad Alfa Romeo Stelvio e Alfa Romeo Giulia – rianimeranno il polo di Cassino?

In queste ore si parla sempre di più di Alfa Romeo C-SUV, vettura che potrebbe essere addirittura presentata entro la fine di questo 2017 e lanciata poi sul mercato nel 2018. In realtà, qualcuno ipotizza che le novità potrebbero essere addirittura due: insieme ad un crossover di segmento C, infatti, potrebbe arrivare anche un grande SUV. Entrambe le ipotesi sono comunque più che plausibili vista la tendenza del mercato a preferire SUV rispetto alle berline.