Alfa Romeo Stelvio, Giulietta e tutte le novità al Salone di Ginevra 2017

Il Salone di Ginevra 2017 si avvicina: si terrà infatti dal 9 al 19 marzo – con apertura al 7 marzo per gli operatori – l’87esima edizione del salone svizzero dedicato alle quattro ruote. Ma quali saranno le novità presentate dalla casa automobilistica del Biscione? La più attesa è sicuramente Alfa Romeo Stelvio ma non mancherà anche Alfa Romeo Giulietta.

Alfa Romeo Stelvio grande protagonista del Salone di Ginevra 2017: indubbiamente tra le auto più attese di questa 87esima edizione in arrivo, Alfa Romeo Stelvio è pronta a stupire con la sua intera gamma. Non solo la versione Quadrifoglio o la “First Edition”, la fiera svizzera sarà anche l’occasione per presentare i nuovi modelli dedicati ai clienti business. Ricordiamo che le motorizzazioni disponibili – abbinate al cambio automatico a otto marce e alla trazione integrale Q4 – saranno 2.2 turbodiesel da 180 e 210 CV, 2.0 litri turbo benzina da 280 CV ma anche la Quadrifoglio a 510 CV.

Non solo Alfa Romeo Stelvio ma anche Alfa Romeo Giulietta e Mito Veloce: in particolare, la prima sarà presentata con i nuovi equipaggiamenti per gli interni e motorizzazione 1750 Turbo Benzina da 240 CV. Alfa Romeo Mito Veloce, top di gamma della serie Mito, è invece equipaggiata con motore 1.4 MultiAir Turbo benzina da 170 CV abbinato al cambio automatico TCT. Non mancheranno, infine, nemmeno gli accessori Mopar dedicati agli amanti della personalizzazione.