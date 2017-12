Alfa Romeo Stelvio e Alfa Romeo Giulia: le loro (ottime) performance sul ghiaccio in un video

Tra le auto più chiacchierate dell’ultimo anno, Alfa Romeo Stelvio e Alfa Romeo Giulia continuano a far parlare di sé. Questa volta, però, nessuna indiscrezione dalla rete; la notizia di cui parliamo oggi, infatti, proviene direttamente dall’account YouTube ufficiale di Alfa Romeo USA. Il braccio destro della casa automobilistica del Biscione, probabilmente al fine di attrarre sempre più clienti, ha deciso di postare sulla piattaforma un video in cui evidenzia le prestazioni d’eccellenza delle due vetture sul ghiaccio.

Nel video, infatti, si vedono un Alfa Romeo Stelvio ed un Alfa Romeo Giulia che, insieme, stanno per sfidare una superficie totalmente ghiacciata. Tutti i fan del Biscione sapranno quindi benissimo che ciò che Alfa Romeo USA vuole mostrare è il sistema Q4: l’esclusiva trazione integrale – presente su entrambe le vetture – garantisce infatti agli utilizzatori un’esperienza di guida confortevole e in tutta sicurezza anche in condizioni estreme.

Non per niente, infatti, l’Alfa Romeo Stelvio e l’Alfa Romeo Giulia sembrano danzare sulla superficie di ghiaccio sulle note di una cover di “Wicked Game”. Ecco allora il video…