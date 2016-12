Alfa Romeo Stelvio, dalla rete arriva una versione Coupé: ecco tutte le news

Alfa Romeo Stelvio non smette di sorprendere: la sua fama, infatti, la rende una delle vetture più chiacchierate del momento. E’ proprio in queste ore, infatti, che dalla rete arriva una nuova ipotesi di design: si tratta di un Alfa Romeo Stelvio Coupè proposta dal designer Theophilus Chin.

Nonostante non sia ancora uscita sul mercato, Alfa Romeo Stelvio è uno dei SUV più attesi del 2017. Il nuovo crossover del Biscione, infatti, sembra mettere d’accordo tutti: dagli appassionati di automobili più estreme agli amanti delle vetture di design. E’ proprio in quest’ottica che dalla rete emergono nuovi rumors circa una possibile versione Coupè. L’ipotesi Alfa Romeo Stelvio Coupè arriva dal designer Theophilus Chin che, ancora una volta, ci regala un vero e proprio gioiello.

Sulla scia del fenomeno sempre più apprezzato dei SUV-Coupè, Theophilus Chin ha realizzato un primo render di un Alfa Romeo Stelvio Coupè: ovviamente, dall’azienda non arriva nessuna conferma sulla possibile e futura produzione di una versione Coupè di Alfa Romeo Stelvio. Ciò che è certo, però, è che una versione Coupè del noto Alfa Romeo Stelvio non richiederebbe grandi sforzi, nemmeno dal punto di vista economico, ma rispecchierebbe a pieno l’anima sportiva con cui è stato pensato il nuovo SUV della casa del Biscione. In ogni caso, però, prima dell’uscita di qualsiasi variante “speciale”, Alfa Romeo dovrà valutare la risposta del mercato.

Foto: TheophilusChin.com