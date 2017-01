Alfa Romeo Grande SUV: anticipazioni, caratteristiche e news

Se Alfa Romeo Stelvio è sicuramente una delle vetture più attese del 2017, dopo le dichiarazioni di Alfa Romeo è cresciuta l’attesa anche intorno ad Alfa Romeo Grande SUV. La conferma dell’uscita è arrivata il 4 gennaio scorso direttamente da Claudio Chiarle, segretario della Fim di Torino.

L’uomo ha spiegato che Alfa Romeo Grande SUV dovrebbe uscire nel primo semestre del 2018 ma tutto dipenderà dal successo che otterrà Alfa Romeo Stelvio al lancio. Il nuovo modello del Biscione sarà un SUV di grandi dimensioni simile al Maserati Levante e, da quanto si apprende, verrà prodotto nello stabilimento di Mirafiori. La scelta di Alfa Romeo di puntare sui SUV non è una sorpresa: era stato infatti lo stesso amministratore delegato a spiegare come questa sia una delle fette del mercato dei motori più redditizie e amate negli ultimi anni.

Dopo MiTo, Alfa Romeo Grande SUV potrebbe essere il secondo modello Alfa Romeo prodotto nello stabilimento di Mirafiori: sebbene non si abbiano notizie ufficiali dalla casa automobilistica, infatti, il fatto che a parlarne sono i sindacalisti di Torino fa pensare che non ci siano più dubbi circa l’uscita di un secondo SUV dopo Alfa Romeo Stelvio. Per i più curiosi lasciamo un’immagine creata dal designer della pagina Facebook Alfa Romeo Project 950…