Alfa Romeo Giulietta Sport, al via gli ordini: prezzo, scheda tecnica e news del nuovo allestimento

Novità in casa Alfa Romeo. Dopo il lancio di Alfa Romeo Stelvio, la casa automobilistica del Biscione ha aperto gli ordini della nuova Giulietta Sport, allestimento sportivo della celebre berlina del marchio.

Al fine di affermare ancora una volta il suo essere protagonista del segmento, Alfa Romeo Giulietta si presenta nel suo nuovo allestimento sportivo caratterizzato da un’estetica più marcata e una dotazione di serie completa, il tutto offerto con un significativo vantaggio per il cliente. La nuova Alfa Romeo Giulietta Sport si distingue per i cerchi in lega da 17 pollici a cinque fori, le minigonne laterali, i paraurti sportivi con modanature rosse e i terminali di scarico maggiorati.

La sportività della nuova Alfa Romeo Giulietta è confermata anche nell’allestimento degli interni grazie all’imperiale scura – di serie come nella versione top di gamma Veloce – i tappeti in velluto neri ed i sedili in tessuto con logo Alfa Romeo su poggiatesta. Il lancio della nuova Giulietta è anche l’occasione per presentare la nuova livrea Blu Misano. L’allestimento sportivo della Giulietta è arricchito inoltre anche dal nuovo equipaggiamento tecnologico: sulla vettura è possibile infatti trovare il volante in techno-pelle, climatizzatore, cruise control e sistema multimediale UconnectTM da 5 pollici. Ricordiamo infine che il prezzo della gamma Giulietta Diesel parte da 18.500 euro.