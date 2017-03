Alfa Romeo Giulietta news: solo una versione crossover tra le novità?

Mentre al Salone di Ginevra 2017 Alfa Romeo Stelvio si esibisce in tutta la sua bellezza, gli ultimi rumors dalla rete parlano di Alfa Romeo Giulietta e, in particolare, della nuova versione prevista entro il 2020. Ecco tutti i dettagli e le indiscrezioni apparse sul web.

Cosa aspettarsi da Alfa Romeo Giulietta? In queste ore in cui Alfa Romeo Stelvio – il primo SUV del Biscione – sta ammaliando il pubblico del Salone di Ginevra 2017, c’è chi si chiede quale sarà il futuro della Giulietta ma, soprattutto, della sua nuova gamma prevista entro il 2020. In particolare, l’amministratore delegato di FCA Reid Bigland sembra aver affermato – proprio in occasione del salone svizzero – dell’intenzione, da parte del Biscione, di puntare su automobili appetibili anche in altri continenti oltre che in Europa. Ma cosa significa?

Per molti le parole di Bigland sembrano una chiara conferma della volontà di puntare solamente su Alfa Romeo Giulietta Crossover, un modello sicuramente apprezzato nel Vecchio Continente ma, di certo, amato anche negli Stati Uniti. Altri, invece, sono convinti che la versione Crossover sarà semplicemente la prima della nuova gamma di Alfa Romeo Giulietta. Ricordiamo, infine, che l’obiettivo della casa automobilistica è di arrivare a 400mila immatricolazioni annue entro il 2020, motivo per cui è necessario allargare sempre di più il mercato.