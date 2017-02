Alfa Romeo Giulietta 2017, prezzo e news: tutto sulla celebre due volumi

Non solo Alfa Romeo Giulia o Alfa Romeo Stelvio, tra le vetture più amate del Biscione c’è sicuramente anche Alfa Romeo Giulietta. Prezzo, novità e indiscrezioni: ecco tutto quello che sappiamo e gli ultimi rumors sulla berlina a due volumi che ha già segnato numerosi record.

Sebbene in questo periodo l’attenzione sia puntata quasi completamente su Alfa Romeo Stelvio – del quale sono state recentemente aperte le prime ordinazioni – o su Alfa Romeo Giulia, gli amanti del Biscione sembrano non essersi dimenticati di Alfa Romeo Giulietta. La berlina a due volumi, infatti, sta per raggiungere il record dei 400mila pezzi venduti: tra le 3500 vetture immatricolate da Alfa Romeo nel solo gennaio 2017 – oltre il 27% in più rispetto allo stesso periodo del 2016 – spicca anche Alfa Romeo Giulietta, da poco rivista per accontentare sempre di più gli “Alfisti” più esigenti.

Così come Alfa Romeo Giulia o Alfa Romeo Stelvio, anche Alfa Romeo Giulietta vanta una gamma con versioni per ogni tipo di esigenza: oltre a quella base, infatti, la “Giulietta” è disponibile anche nell’edizione Super, Veloce e Business ai quali possono essere aggiunti i pacchetti “Lusso” o “Veloce”. Nel piano di rinascita di Alfa Romeo, Giulietta sembra quindi confermarsi uno dei fiori all’occhiello da preservare nel tempo: ecco allora che anche la “Giulietta” è stata equipaggiata con calandra con griglia a nido d’ape e fari bruniti senza cornice. Tra le novità anche i nuovi dettagli dell’abitacolo: dai sedili sportivi sino al volante tagliato in basso come sulle monoposto.