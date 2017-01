Alfa Romeo Giulietta 2017: nuove ipotesi di design

Non solo Alfa Romeo Stelvio: gli amanti della casa automobilistica del Biscione non risparmiano le loro attenzioni nemmeno per Alfa Romeo Giulietta. E’ proprio quest’ultimo modello il protagonista degli ultimi rumors dal web: dalla pagina Facebook INDAV Design, infatti, arriva una nuova ed interessante ipotesi stilistica per la prossima generazione.

Alfa Romeo Giulietta rappresenta uno dei modelli chiave per il futuro della casa automobilistica del Biscione, soprattutto per quanto riguarda il mercato europeo: è infatti più che certo che, nei prossimi anni, Alfa Romeo lancerà la nuova generazione dell’amatissima Alfa Romeo Giulietta. Ma come sarà? L’ultima nuova ipotesi di design arriva dalla pagina Facebook INDAV Design che propone un interessante rendering per la nuova Giulietta.

Il design proposto per Alfa Romeo Giulietta si ispira chiaramente alle nuove nate in casa Alfa Romeo ma, soprattutto, ad Alfa Romeo Giulia. La casa del Biscione, infatti, ha già reso noto che la Giulia – simbolo indiscusso della rinascita del brand – ispirerà tutti i nuovi modelli in arrivo sul mercato da qui al 2020. Da Alfa Romeo, ovviamente, non è arrivata nessuna conferma né nessuna news ufficiale rispetto alla nuova generazione di Alfa Romeo Giulietta: gli ultimi rumors, infatti, parlano solamente di un possibile spostamento della produzione da Cassino – dove vengono prodotti il modello Stelvio e Giulia – allo stabilimento di Pomigliano D’Arco. Per rifarvi gli occhi con le ipotesi di design della futura Alfa Romeo Giulietta, comunque, vi lasciamo in copertina il rendering di INDAV Design.