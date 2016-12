Alfa Romeo Giulia: tra la Veloce e la Quadrifoglio spunta la versione a 350 CV

Importanti novità da una delle vetture più amate degli ultimi anni, l’Alfa Romeo Giulia: tra la versione Veloce e la Quadrifoglio, infatti, starebbe per debuttare una nuova variante a 350 cavalli e ad alte prestazioni. La casa automobilistica del Biscione, quindi, punterebbe a colmare quel gap tra Alfa Romeo Giulia Veloce e Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, separate da 230 cavalli di potenza massima.

Se Alfa Romeo Giulia Veloce e spinta da un motore a benzina da 4 cilindri e a 280 cavalli, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio rappresenta invece il top di gamma con i suoi 510 cavalli e il V6 2.9 biturbo: Alfa Romeo Giulia in versione a 350 cavalli si posizionerà quindi proprio nel mezzo tra le due. Da quanto si apprende, la base di partenza sarà sempre quella della versione “Veloce”: la vettura presenterà quindi sotto al cofano un motore da 2 litri sovralimentato a benzina nonché trasmissione a trazione integrale permanente Q4 e cambio automatico ad 8 rapporti. La notizia, però, non è ufficiale: l’indiscrezione arriva dal sito di ricambi FCA Olanda, dove l’auto è stata erroneamente inserita nel database.

I rumors inerenti la (possibile) nuova Alfa Romeo Giulia in versione a 350 cavalli si sono però spinti oltre, andando ad identificare quali potrebbero essere le vetture concorrenti: in particolare, sembra che la nuova nata in casa Alfa potrebbe tenere testa sia all’Audi S4 sia alla Mercedes C43 AMG nonché alla BMW 340i. Infine sottolineiamo che questa nuova versione di Alfa Romeo Giulia sarà probabilmente venduta in prevalenza negli Stati Uniti.

Foto: Alfa Romeo Giulia Veloce/Alfaromeopress