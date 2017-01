Alfa Romeo Giulia, test drive: week-end d’eccellenza tra eleganza e sportività

Alfa Romeo Giulia si offre in tutta la sua bellezza ed eleganza durante il long test drive previsto per questo fine settimana. Un comunicato ufficiale della casa automobilistica del Biscione, infatti, rende nota l’iniziativa dedicata a tutti coloro che vogliono provare in esclusiva le prestazioni di Alfa Romeo Giulia Business e Alfa Romeo Giulia Business Sport.

Week-end all’insegna dell’eleganza e della sportività grazie al long test drive di Alfa Romeo Giulia nelle sue versioni “Business” e “Business Sport”. Il Biscione, infatti, ha sviluppato due specifici allestimenti per i clienti business che cercano il massimo sia in termini di prestazioni sia in esperienza di guida. I modelli Alfa Romeo Giulia Business e Alfa Romeo Giulia Business Sport sono infatti equipaggiati con cerchi in lega da 16 pollici, Connect Nav 6,5 pollici, sensori di parcheggio posteriori e specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente. La versione Business Sport, invece, arricchisce inoltre la configurazione della Business con cerchi in lega da 17 pollici, sedili in pelle e tessuto, volante sportivo in pelle, inserti in alluminio su plancia e tunnel centrale, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera posteriore con griglie dinamiche per l’ausilio al parcheggio, fari allo Xeno da 25W e pinze freno nere.

Sabato 21 e domenica 22 gennaio 2017, quindi, Alfa Romeo in collaborazione con Europcar organizza un long test drive per tutti coloro che vogliono provare le sensazioni di guida a bordo di Alfa Romeo Giulia Business e Alfa Romeo Giulia Business Sport. In particolare, il long test drive prevede due giornate di noleggio, guidatore addizionale e catene da neve, pieno di carburante e copertura premium: quest’ultima feature prevede la protezione infortuni e la copertura di bagagli ed effetti personali per il conducente e tutti i passeggeri, oltre all’azzeramento di responsabilità per furto e incendio e danni arrecati a tutte le parti del veicolo. Il test drive di Alfa Romeo Giulia sarà disponibile nelle stazioni Europcar di Milano Galvani e Roma Tiburtina.