Alfa Romeo Giulia Station Wagon, (forse) non si farà: le news dal Salone di Detroit

Alfa Romeo Giulia Station Wagon forse non si farà: è quanto annunciato da Sergio Marchionne, amministratore delegato di FCA, durante il Salone di Detroit. L’imprenditore si dice convinto di voler valutare l’andamento di Alfa Romeo Stelvio prima di puntare su un’automobile familiare.

“Non lo so se faremo l’Alfa Giulia Station Wagon: per adesso stiamo aspettando di vedere come andrà lo Stelvio. In questo momento non sono convinto se dare priorità a realizzare una station wagon, invece di insistere sulla strategia dei Suv Alfa Romeo. Quella delle familiari, del resto, è una partita tutta e solo europea” queste le parole con cui Sergio Marchionne ha annunciato la sua titubanza nel creare un’Alfa Romeo Giulia Station Wagon. L’ad di FCA starebbe infatti valutando l’idea di un’Alfa Romeo Giulia berlina, scartata inizialmente ma richiesta a gran voce da tutti gli appassionati del Biscione e della sua 156 Sportwagon.

I dubbi di Marchionne, comunque, non sono del tutto inattesi: il mercato sembra infatti orientarsi sempre di più sui SUV che, come abbiamo scritto molte volte, rimangono le vetture più attese del 2017. Sebbene non sia stata del tutto accantonata, l’ipotesi di un’Alfa Romeo Giulia Station Wagon sembra sempre più remota: la decisione, comunque, verrà presa solamente quando arriveranno i primi dati di vendita di Alfa Romeo Stelvio, il primo SUV del Biscione che verrà presentato ufficialmente al Salone di Ginevra.