Alfa Romeo Giulia prezzo e news: la versione coupé “Sprint” al Salone di Ginevra?

Alfa Romeo Giulia continua a far parlare di sé: alcune indiscrezioni apparse in rete, infatti, il Salone di Ginevra potrebbe essere l’occasione per il Biscione di presentare l’attesissima “Alfa Romeo Giulia Sprint”, la versione coupé della celebre vettura targata Alfa Romeo.

Nessuna conferma ufficiale ma sicuramente un sogno per molti amanti di Alfa Romeo: i rumors, infatti, parlano della possibile presenza di Alfa Romeo Giulia Sprint al Salone di Ginevra, che si terrà dal 9 al 19 marzo 2017 nel PalaExpo della città svizzera. La speranza degli Alfisti, insomma, è che Alfa Romeo Giulia possa tornare alla ribalta con quella che un tempo è stata la sua celebre versione sportiva, Alfa Romeo Giulia Sprint.

Nata come Alfa Romeo Giulietta Sprint e diventata poi Alfa Romeo Giulia Sprint, tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60 questa vettura del Biscione è stata per molto tempo la sportiva più accessibile nonché quella che offriva le migliori prestazioni rispetto al prezzo di vendita. Ricordiamo infine che il prezzo dell’Alfa Romeo Giulia parte da 40.500 euro: possiamo ipotizzare, quindi, che il costo di una versione “Sprint” sarà probabilmente superiore a quello dell’edizione base. Attualmente, comunque, dal Biscione non arriva nessuna conferma della presenza di Alfa Romeo Sprint al Salone di Ginevra.