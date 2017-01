Alfa Romeo Giulia prezzo, caratteristiche e vendite: è la berlina più venduta in Italia

Alfa Romeo Giulia da record: la celebre vettura del Biscione, secondo alcune ricerche, sembra essere la berlina più venduta in Italia. Dopo aver superato Audi e BMW, però, Alfa Romeo Giulia è stata insignita anche del premio “Berline Routière Business 2017”. Replicherà anche con il titolo di “Car of the year 2017”?

La rinascita di Alfa Romeo sembra essere tutta in discesa: Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio, infatti, sembrano essere i punti di forza della casa automobilistica del Biscione. Dopo l’annuncio dell’apertura degli ordini di Alfa Romeo Stelvio “First Edition” e l’indiscrezione secondo la quale ci sarebbe già stato un gran numero di prenotazioni, arriva oggi l’ipotesi che Alfa Romeo Giulia possa essere dichiarata la migliore auto del 2017. La vettura, a meno di un anno dal lancio sul mercato, si è già aggiudicata il premio come berlina più venduta dell’anno arrivando – a soli sette mesi dalle prime consegne – a vendere molto di più di MW Serie 3 e Audi A4 insieme. In particolare, nel 2016 sarebbero state consegnate, secondo Dataforce Italia, 4.721 “Giulia”.

Ma qual è il destino di Alfa Romeo Giulia? Dopo essere diventata la berlina più venduta in Italia nel 2016 ed essere stata insignita del titolo “Berline Routière Business 2017”, la speranza di molti appassionati nonchè del Biscione è che Alfa Romeo Giulia possa vincere anche il premio come “Car of the year 2017”: non rimane quindi che attendere il Salone di Ginevra per scoprire se sarà davvero lei. Per ora, ricordiamo che Alfa Romeo Giulia garantisce ottime prestazioni e performance anche per un pubblico Business: in particolare, il lancio della nuova versione 2.2 Diesel 180 CV AT8 ha reso ancora più completa la gamma dedicata ai professionisti. I prezzi, invece, partono da 40.500 euro.

Credit: Alfa Romeo Press