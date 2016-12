Alfa Romeo Giulia, ipotesi Coupè: dal web nuovi rumors

E’ oramai chiaro che la rete e gli appassionati di motori impazziscono per Alfa Romeo Giulia: dopo Giulia Veloce, Giulia Quadrifoglio e i rumors sulla possibile uscita di una versione a 350 CV, in queste ore dal web arriva l’ipotesi di un’Alfa Romeo Giulia Coupè.

Nelle ultime ore è apparsa sul web una nuova ipotesi stilistica per Alfa Romeo Giulia che farà impazzire i fan della celebre vettura firmata dalla casa automobilistica del Biscione; stando ai rendering apparsi sulla pagina Facebook Alfa Romeo Project 950, in futuro potremmo aspettarci – dopo la versione Veloce, la Quadrifoglio e quella potenziata a 350 CV – anche un‘Alfa Romeo Giulia Coupè.

L’ipotesi di un‘edizione Coupè per Alfa Romeo Giulia non arriva però dal nulla: già qualche tempo fa, infatti, qualcuno parlava dell’avvistamento di alcuni muletti di Giulia piuttosto sospetti a causa delle insolite camuffature presenti nella parte posteriore che hanno fatto subito al possibile arrivo di una versione Coupè. L’ipotesi di un’Alfa Romeo Giulia Coupè è comunque tutt’altro che remota e – come nel caso di una variante Sportwagon – tutto dipenderà dalle vendite della versione classica.