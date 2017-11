Alfa Romeo Giulia: in arrivo la versione da 350 cavalli?

Candidata come “Car of the Year” nel 2017 e vincitrice del premio Auto Europa 2017, Alfa Romeo Giulia è ancora una delle vetture più chiacchierate di sempre. Considerata l’auto simbolo della rinascita della casa automobilistica del Biscione, la berlina potrebbe essere lanciata a breve anche in una versione a 350 cavalli: questa variante andrebbe quindi a posizionarsi direttamente tra quella standard e la Quadrifoglio.

A far parlare ancora una volta di Alfa Romeo Giulia è Bozi Tatarevic, giornalista specializzato in automotive che – dopo alcune ricerche – avrebbe scoperto nel sistema di service di Alfa Romeo alcune indicazioni che farebbero pensare all’imminente uscita di un’Alfa Romeo Giulia a 350 cavalli. Ricordiamo infatti che, almeno attualmente, la gamma motori della berlina prevede una versione standard a 210 cavalli, la variante “Veloce” a 280 cavalli e la top di gamma “Quadrifoglio” a 510 cavalli.

The FCA OEM service site is now showing a new 350 Horsepower engine option for the 2.0L Giulia. The site shows global service info so I am not sure if it us US bound. pic.twitter.com/HhdBU9I1qC

— Bozi Tatarevic (@hoonable) 9 novembre 2017