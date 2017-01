Alfa Romeo Giulia e tutte le Auto dell’Anno 2017: ce la farà a vincere?

Il premio Car of the Year 2017 è giunto alla finalissima: sono state infatti decretate le migliori Auto dell’Anno 2017 e, tra queste, spicca anche l’italianissima Alfa Romeo Giulia. Nonostante i rumors avevano già anticipato qualcosa, adesso non rimane che aspettare il giorno in cui verrà decretata la regina tra le sette finaliste.

Manca poco alla finalissima del premio Car of the Year, il riconoscimento che premia la migliore automobile nuova immessa sul mercato entro il 31 dicembre. Ma quali sono le finaliste? Ad ambire il premio di Auto dell’Anno 2017 non solo Alfa Romeo Giulia: insieme alla neo-nata del Biscione anche Citroën C3, Mercedes Classe E, Nissan Micra, Peugeot 3008, Toyota C-HR e Volvo S90/V90 nella versione berlina S o wagon V.

Alfa Romeo Giulia potrebbe quindi essere la berlina che riporta l’Italia sul podio dopo moltissimi anni. Il premio Car of the Year, il più ambito ed importante riconoscimento del panorama automobilistico europeo, non premia un’italiana dal lontano 2008 quando a vincere fu Fiat 500. La nuova “Giulia” – oltre ad essere, insieme ad Alfa Romeo Stelvio, il simbolo della rinascita di Alfa Romeo – potrebbe anche riportare sul podio la celebre casa automobilistica italiana che, in questi ultimi mesi, sembra non aver mai sbagliato un colpo. Ricordiamo infatti che, dopo gli ottimi risultati ottenuti con il lancio di Alfa Romeo Giulia, l’apertura delle ordinazioni di Alfa Romeo Stelvio First Edition ha affermato ancora di più il successo del Biscione.

Credit: Alfa Romeo Press