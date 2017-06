Alfa Romeo E-SUV: l’arrivo è previsto per il 2018

Sebbene fosse già nell’aria da mesi, è ora certo che Alfa Romeo stia pensando ad un nuovo SUV. Dopo Alfa Romeo Stelvio – recentemente lanciato sul mercato – il Biscione sembra essere intenzionato a lanciare una nuova vettura pensata principalmente per i mercati più redditizi ma prodotta in Italia.

La rinascita di Alfa Romeo sembra avere messo il turbo. Dopo Alfa Romeo Giulia e Stelvio, infatti, la casa automobilistica del Biscione ha previsto un nuovo SUV di segmento E per il 2018. A dare conferma di questa notizia è stato il Sole 24 Ore, esaminando la relazione redatta da Fim Cisl sui dati di produzione e occupazione del gruppo FCA. Da ciò che è emerso, quindi, Alfa Romeo sarebbe quasi pronta a lanciare il suo E-Suv, un SUV più grande di Alfa Romeo Stelvio e pensato in particolar modo per mercati quali quello cinese o americano.

Il nuovo E-SUV Alfa Romeo verrà prodotto negli stabilimenti di Mirafiori, parallelamente al Maserati Levante. Come successo anche per Giulia e Stelvio, è probabile che il Biscione lasci tutti con il fiato sospeso sino alla presentazione ufficiale che avverrà presumibilmente durante uno dei saloni internazionali dedicati alle 4 ruote. Ma cosa aspettarsi? Come anticipato, E-SUV sembrerebbe essere una vettura dalle altissime prestazioni che, almeno nel design, riprenderà le linee già presenti su Alfa Romeo Giulia e Stelvio.