Alfa Romeo Alfetta: la nuova ammiraglia stupirà i fan del Biscione

Dopo Alfa Romeo Giulietta, Giulia e il recentissimo Alfa Romeo Stelvio, tra le “nuove leve” del piano di rinascita della casa automobilistica ci sarà anche Alfa Romeo Alfetta. Sebbene non si sappia ancora quando arriverà su strada, è oramai chiaro che l’ammiraglia farà parte del programma che prevede 400mila immatricolazioni entro il 2020.

Ma cosa aspettarsi dal Alfa Romeo Alfetta? Prima di addentrarci nei dettagli, è doveroso sottolineare come – almeno stando a quanto dichiarato dai vertici – la nuova ammiraglia arriverà probabilmente dopo l’uscita di altri due SUV che andranno ad affiancare il già amatissimo Alfa Romeo Stelvio. In molti, comunque, ipotizzano che l’arrivo sul mercato di Alfa Romeo Alfetta non avverrà prima del 2019. Nonostante questo è oramai chiaro che la sua uscita desterà moltissimo stupore, sia nei fan del Biscione sia nel settore.

Sebbene non vi sia ancora alcuna sicurezza sul nome, è probabile che questo possa essere proprio Alfa Romeo Alfetta al fine di riportare in auge un vero e proprio mito del passato. La vettura rappresenterà il top di gamma del marchio e, proprio per questo motivo, presenterà dettagli e caratteristiche esclusive: oltre a renderla un’automobile di lusso, queste feature renderanno la (probabile) Alfetta anche perfetta per mercati esteri, come quello americano o cinese.

Credit: Alfa Romeo Alfetta, render by LP Design/Facebook