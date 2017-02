Alfa Romeo Alfetta 2018: prezzo, caratteristiche, indiscrezioni e nuovo concept

La casa automobilistica del Biscione sembra essere a tutti gli effetti la più chiacchierata anche nel 2017: dopo l’annuncio del lancio ufficiale di Alfa Romeo Stelvio al Salone di Ginevra 2017, in queste ore si sono fatte strada alcune indiscrezioni inerenti le possibile nuove uscite. Se vi abbiamo già parlato di Alfa Romeo Grande SUV, quest’oggi vi parliamo invece di Alfa Romeo Alfetta.

Sarà Alfa Romeo Alfetta 2018 la nuova ammiraglia di casa Alfa Romeo? Stando a quello che sappiamo, è oramai certo che dopo Alfa Romeo Stelvio usciranno almeno due nuovi modelli, entrambi parte del progetto di rinascita del marchio. In generale, i rumors parlano di un SUV di grandi dimensioni, più aggressivo e più adatto all’off road: il nome, almeno stando alle notizie trapelate in rete, potrebbe essere Alfa Romeo Brennero. La seconda automobile in uscita da qui al 2020 sarà invece un crossover. Non solo SUV, però: nel programma del Biscione anche Alfa Romeo Alfetta.

Stando alle ultime indiscrezioni, Alfa Romeo Alfetta potrebbe essere presentata intorno alla fine del 2018. Ancora misteriose le caratteristiche tecniche: vi lasciamo quindi al concept creato da LACO Design, pagina Facebook specializzata nei render dei possibili modelli in arrivo in casa Alfa Romeo. In generale, comunque, è possibile che Alfa Romeo Alfetta 2018 venga lanciata con motorizzazioni simili a quelle della Giulia, un motore da 2.0 litri TBI a benzina e un Diesel da 2.2 litri.

Credit: LACO Design/Facebook