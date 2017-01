Alfa Romeo Alfetta 2018: caratteristiche e anticipazioni

Il triennio 2017-2020 non sarà segnato solamente da Alfa Romeo Stelvio, C-Suv, Giulia o Giulietta: tra le grandi novità del Biscione c’è anche Alfa Romeo Alfetta, vettura la cui uscita è prevista non prima del 2018 ma attorno alla quale ci sono già moltissimi rumors.

Alfa Romeo Alfetta segnerà, dopo Stelvio, un nuovo punto di svolta per la casa automobilistica del Biscione: nonostante non si abbiano ancora notizie ufficiali inerenti le caratteristiche tecniche, le prime voci spostano l’attenzione sulla produzione. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, sembra che il nuovo modello di Alfa Romeo potrebbe essere assemblato a Mirafiori, nel medesimo stabilimento che ha dato i natali ad Alfa MiTo ma anche al Maserati Levante.

Alfa Romeo Alfetta… Quali sono tutte le indiscrezioni a riguardo? Se ancora non esistono rumors in merito alla linea, per quanto riguarda la motorizzazione sappiamo che Alfetta potrebbe ispirarsi alla Giulia e presentare quindi anche una versione quattro cilindri da 2.0 litri TBI a benzina e un’altra Diesel da 2.2 litri. Non manca però chi ipotizza anche un’Alfa Romeo Alfetta Quadrifoglio. Infine, da Alfa Romeo fanno sapere che con Alfa Romeo Alfetta il Biscione punterà al segmento E, fetta di mercato spesso occupato quasi esclusivamente da marchi tedeschi.