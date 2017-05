Alexandra di Hannover al bacio: la sorellina di Charlotte Casiraghi beccata con il rampollo

Anche la piccolina è cresciuta. Il settimanale Chi pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 3 maggio, le immagini del primo bacio della principessina Alexandra di Hannover, ultimogenita di Carolina di Monaco e dell’ex marito Ernst di Hannover. La principessina, che ha 17 anni, è stata fotografata mentre si bacia con Ben Strautmann, 18 anni, suo compagno di liceo a Montecarlo.

Il primo amore di Alexandra di Hannover è figlio di due top manager di origine tedesca che vivono e lavorano nel Principato, è alto quasi due metri ed è un promettente giocatore di basket. I due ragazzi, che si frequentano con il beneplacito dei rispettivi genitori, hanno in comune la passione per lo sport. Nelle ultime settimane si sono fatti vedere in tribuna sia agli Internazionali di tennis sia alle partite di calcio del Monaco e spesso fanno jogging insieme sul lungomare del Principato.

Entrambi bellissimi, elegantissimi e abituati a un tenore di vita tutt’altro che “normale”. Le prerogative perché questo amore possa incontrare la benedizione dei genitori ci sono tutte.