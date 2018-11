Alex Belli ospite a Domenica Live si difende dalle pesanti accuse mossegli a mezzo stampa dalla ex fidanzata Mila Suarez. La modella marocchina proprio nel salotto di Barbara D’Urso, affranta e in lacrime, raccontò che l’attore le aveva dato il ben servito mettendola alla porta e costringendola a trasferirsi in hotel, lasciandola sola proprio in un momento delicato della sua vita.

La replica di Belli è arrivata oggi, e l’attore ha fornito – com’era prevedibile – una versione dei fatti decisamente diversa da quella della ex ed ha respinto con forza ogni sua accusa. Ospite a Domenica Live, ha raccontato la fine della loro storia: “Io vivo l’amore in maniera simbiotica e capisco il trauma quando ci si lascia. Ma siccome credo nell’amore non mi piace esasperarlo”. Sulle presunte violenze fisiche alla ex compagna (che la modella ha negato di avere ricevuto da parte sua, parlando solo di liti accese e lancio di piatti da parte di entrambi) ha detto: “Non ho mai toccato una donna, lei aveva i lividi perché ha subito un’operazione estetica. Abbiamo deciso insieme di prenderci una pausa, l’ho accompagnata in macchina al residence ed eravamo tranquilli”.

Sempre stando all’attore, i problemi tra Belli e la modella sarebbero nati a causa del lavoro di lui: “Casa mia è uno studio fotografico, spesso vengono modelle per le mie campagne pubblicitarie e lei questo non lo ha mai accettato […] quella che faceva volare i piatti in casa era lei: io non amo litigare. Per questo ho preferito prenderci una pausa. Ma adesso dico, cara Mila, non siamo fatti per stare insieme, fattene una ragione”.