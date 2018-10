Ma come possibile? Se lo chiedono in tanti dopo avere visto la coppia, ospite in diverse trasmissioni televisive, ostentare complicità ed anche il progetto del matrimonio. Solamente una settimana fa, ospite di Caterina Balivo, l‘attore gettava le basi per il matrimonio e per un figlio. Mila da promessa sposa, convalescente dopo un intervento di mastoplastica per aumentare il seno, sarebbe stata prima abbandonata, poi mandata in albergo e infine sbattuta fuori casa dal suo fidanzato. Tutto, secondo il su racconto, sarebbe iniziato una sera quando Belli, dopo una discussione, aveva deciso di uscire con un amico: “Subito dopo – ha raccontato Mila a ‘Nuovo’ – ho scoperto che era in palestra e aveva incontrato una ragazza conosciuta qualche sera prima. Infine è arrivato il vero e proprio colpo di grazia”. Ma come possibile? Se lo chiedono in tanti dopo avere visto la coppia, ospite in diverse trasmissioni televisive, ostentare complicità ed anche il progetto del matrimonio. Solamente una settimana fa, ospite di Caterina Balivo, l. Mila da promessa sposa, convalescente dopo un intervento di mastoplastica per aumentare il seno, sarebbe statadal suo fidanzato. Tutto, secondo il su racconto, sarebbe iniziato una sera quando Belli, dopo una discussione, aveva deciso di uscire con un amico: “Subito dopo – ha raccontato Mila a ‘Nuovo’ – ho scoperto che era in palestra e aveva incontrato una ragazza conosciuta qualche sera prima. Infine è arrivato il vero e proprio colpo di grazia”.



“Aveva deciso di farmi stare in albergo. Così, a suo dire, mi sarei potuto riposare e riprendere meglio dall’intervento. A nulla sono valsi i miei pianti, una volta davanti all’hotel mi ha chiesto di lasciargli le chiavi di casa. Mi ha abbandonata nel momento in cui avevo più bisogno di lui per una ragazza. Mila a quel punto si sarebbe trovata sola: “Mi ha negato la possibilità di tornare in casa sua e mi ha cercata solo quando la ragazza è andata via e ora non vuole riconciliarsi … Qual che mi ha fatto è terribile: non posso passarci sopra!”.