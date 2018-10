Alex Belli: la ex fidanzata Mila Suarez torna all’attacco e lo accusa in televisione. Ospite oggi pomeriggio, 28 ottobre, a Domenica Live, la modella marocchina si è mostrata affranta per il trattamento riservatole dall’attore che a su dire l’avrebbe lasciata da un’ora all’altra (pare per un’altra donna) e messa alla porta. A Barbara D’Urso ha raccontato: “Mi sono innamorata di lui tantissimo, ci ho creduto. Le cose pesanti sono iniziate quando lui ha cominciato ad andare fuori di casa per 18 ore, io ero preoccupata, chiamavo gli amici per sapere dove fosse. Lui tornava e non dava spiegazioni”.

Il fare libertino di Alex Belli l’avrebbe resa insicura e gelosa. Poi l’intervento al seno, la convalescenza post operatoria e lui che le avrebbe intimato di andarsene in hotel in tutta fretta. A Mila è crollato il mondo addosso. Tradita e abbandonata nel momento in cui avrebbe avuto più bisogno del compagno. “Abbiamo cominciato a litigare, volavano piatti, ma non siamo mai arrivati alle mani …

Poi la cosa è precipitata. Ed è uscito un video in cui Mila Suarez parlava, piangendo, di Alex: nel video si vedono dei lividi sul viso della ragazza”, poi le ha spiegato la loro natura: “I lividi non me li ha fatti Alex. Avevo fatto un intervento al seno e un piccolo intervento al naso. Per quello avevo dei lividi”. La violenza di cui Mila ha parlato, con la voce rotta dal pianto, è di natura interiore: “Lui mi ha violentata psicologicamente. Mi arrivavano chiamate ogni giorno. Io ero da sola in hotel dopo l’operazione. Mi ha portata lui in hotel, intanto stava a casa con lei. Il marito di questa ragazza mi ha chiamata e mi ha raccontato tutto. Alex mi ha lasciata da sola e mandava, invece, l’autista a prendere i vestiti di lei a casa. Mi ha distrutta, si vede che mi tradiva da tanto, altrimenti lei il giorno dopo non sarebbe andata a casa sua, Alex non mi voleva neanche far entrare in casa per prendere le mie cose e fare la valigia. Non volevo andare quando c’era lei, avevo paura mi facessero qualcosa, avevo paura che volessero litigare”.



“Non mi aspettavo che mi trattasse così. Non ha atteso neanche una settimana, per rispetto. Io ero in hotel e vedevo le foto di lui con l’altra […] Io voglio dimenticarlo. Le donne non vanno trattate così, non si buttano così. Per rispetto. Io gli chiedevo stammi vicino quando avevo bisogno. Avrebbe dovuto farlo senza che io lo chiedessi. Non c’è mai stato. Io ora provo amore e odio, ma non voglio provare più neanche odio, perché se odi una persona ti rimane nella testa”. La D’Urso ha ascoltato attonita il suo sfogo e poi ha avvertito Mila: Alex Belli avrà il diritto di replica e presto conosceremo anche la sua versione dei fatti …