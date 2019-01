Alessia Marcuzzi è attualmente la presentatrice più amata dal pubblico italiano. Ieri 24 gennaio 2019 Alessia ha iniziato la conduzione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. La bella presentatrice ha lasciato senza parole il pubblico in studio e quello a casa. Quell’abitino nero super corto, stretto in vita da una cintura con tanto di logo Versace, ha fatto impazzire milioni di italiani che su Instagram non hanno perso tempo riempiendola di like e commenti. Sicuramente non è finita qui, Alessia ci stupirà puntata dopo puntata con i suoi outfit.

Alessia Marcuzzi e Versace all’Isola dei Famosi 2019

Alessia Marcuzzi adora il mondo della moda, nella conduzione della prima puntata dell’Isola dei Famosi abbiamo visto la presentatrice con un abito super chic, ma obiettivamente corto. Spesso la Marcuzzi indossa outfit che mettono in risalto la sua fisicità, concentrandosi in particolare sulle gambe, il punto forte della conduttrice. La Marcuzzi inoltre ha svelato che quest’anno ci saranno delle belle sorprese in abito moda per la conduzione del programma. Infatti la bella conduttrice non attingerà più dal suo guardaroba, ma sarà la famosa stilista italiana Donatella Versace a procuragli gli abiti. Una novità sorprendente dal momento che la Versace non veste ufficialmente nessuno del mondo dello spettacolo. Allora non possiamo che essere curiosi del prossimo outfit che Alessia Marcuzzi indosserà per la seconda puntata dell’Isola dei Famosi, si dice forse di un completo total denim, ma sarà così? Non tocca che aspettare per saperlo.

Alessia Marcuzzi e le griffe

Alessia Marcuzzi ama le griffe, da Alberta Ferretti a Moschino e da buon italiana sponsorizza tutto ciò che ha il sapore made in Italy. Il suo profilo Instagram conta 3,9 milioni di followers, spesso vediamo la conduttrice postare delle foto in cui indossa abiti griffati. Non solo la Marcuzzi è così appassionata di moda da aver creato un brand di borse Marks&Angels. La sua collezione ha fatto breccia nel cuore del tempio dello shopping milanese, Rinascente (e non solo), che ha invitato la popolare conduttrice a realizzare una limited edition delle sue creazioni. La Marcuzzi ci stupisce anche durante la settimana della moda, indossando abiti super chic e glam, che hanno messo in difficoltà anche la fashionaddicted per eccellenza Chiara Ferragni.