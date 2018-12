Alessia Marcuzzi Capodanno alle Maldive: il video-selfie in bikini bianco trasparente e il fisico da urlo sono solo un assaggio delle sue vacanze Natalizie al caldo in attesa del nuovo anno. La showgirl è raggiante e in strepitosa forma fisica. Canta divertita mentre passeggia su una spiaggia deserta di sabbia finissima e bianca e un mare turchese che lascia senza parole. La conduttrice se la spassa con il marito e la figlia Mia, l’ex Francesco Facchinetti con la moglie e la figlia Lollie. Le due bambine si divertono insieme e i rispettivi coniugi fanno altrettanto. Insomma, una splendida famiglia allargata!

Che la Marcuzzi ami il mare non c’è dubbio. Che prediliga quello delle Maldive, paradiso tropicale dell’Oceano Indiano nemmeno, visto che nel 2018 ci è stata altre volte. La showgirl ha deciso dunque di replicare e volare in questo luogo di incanto insieme alla sua famiglia per festeggiare il Capodanno al caldo. In questa foto la vediamo rilassarsi sulla battigia: costume giallo, mere cristallino azzurro, la conduttrice ha i capelli raccolti e portagli occhiali da sole. Si gode il sole e si prepara al meglio al nuovo anno professionale che la attende a breve al timone della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Con lei alle Maldive ci sono, oltre al marito Paolo Calabresi sposato nel 2012, il suo ex Francesco Facchinetti, padre della sua secondogenita Mia, insieme alla moglie Wilma Helena Faissol e alla loro figlia Lollie. Insomma, la sexy Alessia dimostra sempre di avere un bellissimo carattere e di saper conservare ottimi rapporti di amicizia con i suoi ex. Ricordiamo infatti che pochi mesi era tra gli invitati al matrimonio dello storico ex, Simone Inzaghi, papà del suo amato primogenito Tommaso. Alessia è molto amica della moglie di Facchinetti: lei e Wilma Faissol posano bellissime in una foto su Instagram: “Lasciamo i mariti e scappiamo insieme“, scrive la Faissol accanto alla scatto, dando prova della grande complicità che c’è tra loro.