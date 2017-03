Alessia Marcuzzi a L’Intervista: la delusione con Simona Ventura, e poi Ilary Blasi e Barbara D’Urso

Alessia Marcuzzi si confida durante la trasmissione condotta da Maurizio Costanzo “L’Intervista”. Tantissimi gli argomenti trattati: in primis l’amore per i suoi figli, la sua famiglia allargata e la felicità per le nozze con l’attuale marito: “Faccio una vita, tra social e paparazzi, in cui sono molto esposa. Quello volevo fosse un momento solo mio. Mi sono sposata nella campagna londinese. Paolo è stupendo, si è presa questa matta qua con tutto il pacchetto. Non credo sia facile accettare due bambini da due uomini diversi.”

Non mancano, però, anche questioni inerenti il lavoro e le colleghe. A partire dalla delusione avuta con Simona Ventura: “Quando mi hanno proposto di avere Simona Ventura sull’Isola io ho detto ‘sì, è una bomba’. Non credo che tante altre conduttrici avrebbero accettato. Ci sono rimasta male con lei perché quando è tornata ha fatto interviste dove ha detto che da conduttrice io non avrei fatto la prova nel fango, questo e quello. Mi è dispiaciuto e gliel’ho detto in faccia. Nelle sue Isola son successe cose anche più gravi della lotte del fango, non si è mai fatta problemi. Penso di essere una persona perbene e rispettosa, però spesso non ricevo la stessa moneta in cambio. Non ce n’era bisogno di quelle dichiarazioni, credo di essere sempre stata rispettosa nei suoi confronti. Ma non ci sono problematiche, ci siamo chiarite subito”.

“C’è spazio per tutte, non ho mai avuto problema con nessuna. Quella che mi piace da pazzi è Belen perché dice tutto senza peli sulla lingua. Non ha paura del giudizio degli altri. Barbara D’Urso fa dei programmi dove si trattano argomenti sopra le righe, ma lei sa fare quel lavoro come nessun altra. E’ la più brava in quel settore lì, io non ci riuscirei. Ilary Blasi è una simpaticona, romana come me. Ma abbiamo stili diversi, io credo di essere più materna mentre lei riesce a stare distaccata“.