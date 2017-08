Alessandro Borghi veste Gucci alla Mostra del Cinema di Venezia 74 (FOTO)

Alessandro Borghi, attore romano celebre per aver preso parte in film come Non essere cattivo e Suburra, ha debuttato nella giornata di ieri alla 74a edizione della Mostra del Cinema di Venezia in qualità di “Padrino”. La kermesse cinematografica prenderà il via da oggi, giorno 30 agosto 2017, e durerà fino al 9 settembre quando verranno assegnati i Leoni d’Oro.

Alessandro Borghi, in occasione della prima uscita alla Mostra del Cinema di Venezia, ha indossato una camicia bianca con ricamo snake sul colletto, pantaloni blu e mocassini in pelle nera con dettaglio morsetto. L’attore romano indosserà Gucci per tutte le sue apparizioni alla 74° Edizione del Festival di Venezia.

Alessandro Borghi è il primo uomo nel ruolo di “Padrino”: è la prima volta che tocca a un uomo salutare dal motoscafo prima e, poi, posare per il tradizionale photocall a piedi nudi in spiaggia, il giorno prima dell’avvio ufficiale del Festival del Cinema di Venezia. Prima di indossare l’abito Gucci, Borghi si è presentato con una maglietta bianca e jeans.