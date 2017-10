Alessandro Borghese ristorante Milano, il noto chef inaugura Il Lusso della Felicità

Alessandro Borghese apre il suo primo ristorante a Milano. L’annuncio arriva direttamente dalle colonne del Corriere della Sera. A giorni, infatti, il cuoco della riuscitissima trasmissione tv “I quattro ristoranti”, aprirà il suo primo ristorante nella città meneghina. “Il lusso della semplicità” – questo il nome del locale – ha trovato la sua casa in viale Belisario 3, nel vecchio palazzo ideato e costruito da Gio Ponti nell’odierna CityLife.

Come spiegato da Alessandro Borghese al Corriere, il ristorante – circa cinquanta coperti, dallo spirito rock – si troverà al primo piano dell’edificio, che ospita anche – sempre sotto la firma di “Ab Normal”, l’azienda di Borghese – una saletta per cene private, un bistrot con cocktail bar e uffici. “Per ovvi motivi – ha raccontato Alessandro Borghese al Corriere – farò una cucina partenopea laziale, che però guarda anche all’estero. E voglio far assaggiare qui ai milanesi – la promessa di Borghese – la cacio e pepe migliore della città”.

Borghese ha le idee chiare ed è sicuro di aver trovato il modo per coniugare l’alta cucina con un conto non eccessivamente salato. “A cena si mangerà alla carta con circa settanta euro a persona – ha annunciato -. Mi sembra un prezzo giusto per Milano e per questa zona”.