Alessandro Borghese, nuovo ristorante a Milano: ecco “AB – Il lusso della semplicità” [Foto]

“Il Ristorante, era nell’aria da tempo. Lo dovevo fare. Lo dovevo ai tantissimi sostenitori e agli ospiti che in questi anni, hanno gustato la mia cucina durante i nostri ricevimenti privati e pubblici. Dovevo aprire la cucina di “AB – Il lusso della semplicità” a tutti” racconta lo chef Alessandro Borghese presentando il suo nuovo ristorante nel cuore della City Life milanese, in un edificio di Gio Ponti.

“Volevo una cucina che fosse italiana, realizzata in collaborazione con Berto’s, gli acciai Inox&Inox, Coldline e Termofrigo per la gestione del freddo. Ho scelto i forni di Unox per la moderna tecnologia e affidabilità, Rega Impianti per l’efficienza dell’aspirazione e ricambio dell’aria” – spiega Alessandro Borghese presentando la sua nuova cucina di “AB – Il lusso della semplicità”, il ristorante nato nel cuore della città di Milano.

“Cucinare è un atto d’amore, voglio trasmettere un’emozione, voglio compiacere chi viene a trovarmi, voglio far felice i miei ospiti” – spiega ancora Borghese a proposito del locale in Via Belisario che nasce da un progetto di rinnovo della AB Normal – Eatertainment Company, la società dello Chef che si occupa di Ristorazione e Entertainment. Il rinnovo del locale si fonda quindi sull’idea di utilizzare il maggior numero di elementi che lo contraddistinguono e di combinarli in modo da ideare una location in sincronia con le sue attività e il suo estro, frutto dello studio degli uffici interni di progettazione dell’architetto Alfredo Canelli insieme all’architetto Giovanni Antonelli di well made factory.

Il risultato è uno spazio funzionale per unire in un’unica base operativa il reparto di banqueting e catering; il laboratorio “Pasta Fresca – il lusso della semplicità” e gli uffici di Food Consulting e Progettazione. Un luogo nel quale studio, passione, talento e professionalità si trasformano da progetti in piacere.