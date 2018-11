Alena Seredova al vetriolo sull’ex marito Gigi Buffon, contro il quale non ha scatenato una guerra legale “per pietà” e per amore dei loro due figli. La sexy 40enne ceca, com’è noto, scoprì che il coniuge la tradiva con la giornalista Ilaria D’Amico leggendo una rivista di gossip. Un trauma per lei, cui seguì la separazione e l’accettazione del fatto che l’ex della Juve con la D’Amico faceva sul serio. La coppia è infatti innamoratissima ed ha avuto anche un figlio.

La Seredova torna a Verissimo – la puntata va in onda proprio oggi pomeriggio 3 novembre – e davanti a Silvia Toffanin è glaciale in merito al commento sul rapporto con l’ex marito Gigi Buffon ma soprattutto su Ilaria D’Amico. Il rapporto tra i due ex coniugi è civile, ma i loro musi lunghi quando si incontrano per motivi legati ai figli, e che i paparazzi spesso immortalano, sono eloquenti più di molte parole. “Inizialmente la delusione e il dolore sono stati immensi. Ho cercato di mantenere il silenzio perché avevo pietà di me stessa e soprattutto per proteggere i ragazzi. Anche se avrei una ciotola di sassolini nelle scarpe da togliermi, non potrei andare in giro a sparlare di lui (Gigi Buffon ndr). Finché sarò viva, rimane il papà dei miei figli. Da quando è a Parigi è tutto più tranquillo”, così la Seredova.

“Ad oggi abbiamo instaurato un rapporto civile” – aggiunge – “abbiamo due figli insieme e ci consultiamo sull’educazione. Io però non sono adatta per le famiglie allargate, non posso pensare di andare in vacanza tutti insieme. Nuovo matrimonio? Non mi sono ancora fatta questa domanda, ma forse, in teoria, non potrei ancora risposarmi. Sono divorziata qui in Italia, ma in Repubblica Ceca non è ancora passato perché, attraverso ambasciata, i tempi sono molto più lunghi”. Infine la bordata all’ex marito: “Oltretutto nel mio paese, anche dopo il divorzio, ti resta il cognome dell’ex marito, per cui io là sarò ancora la signora Buffon. La Juventus? Io sono juventina e sono una persona fedele”.