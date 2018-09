Alberto Angela figlio: il bellissimo figlio del noto divulgatore scientifico ha fatto letteralmente impazzire le ragazzine del web. Edoardo Angela, Classe 1999, è il nipote del noto Piero Angela (fino a poche ora fa completamente ignoto alla rete); nonostante abbia scelto di condurre una vita lontana dai riflettori, è infatti all’improvviso diventato oggetto di attenzione femminile sui social. Non si sa come ma, nonostante i suoi profili siano chiusi, una foto che lo ritrae in primo piano è finita in rete e sta rimbalzando da un social all’altro.

Molto somigliante al padre, il bell’Edoardo è diventato in poche ore una star del web suo malgrado. Sguardo languido e espressione imbronciata, il giovane nello scatto tiene in mano una tazza di caffè. Sembra quasi un ‘bello e dannato’: riccioli biondi gli scendono in fronte, occhi azzurri e ciglia lunghissime, il bel nipote di Piero Angela ha conquistato ragazze della rete. I commenti si sprecano: “Che ca.. hanno ‘sti Angela nel Dna?”, “Se inizia a parlarmi di storia come suo padre io mi strappo le vesti”, “A furia di studiare opere d ‘arte ha finito per sfornarla lui”, sono solo alcuni dei commenti alla foto apparsi dopo la diffusione dello scatto inedito.

Tale padre tale figlio, viene da pensare: diciannove anni compiuti, Edoardo ha ereditato dal papà gli occhi azzurri, le labbra carnose e il ciuffo sbarazzino. Il suo profilo Instagram è blindatissimo e di lui sappiamo davvero poco. Ma come, dunque, la foto è finita fuori dai suoi profili? Forse si tratta della bravata di qualcuno che l’ha rubata e pubblicata su Twitter, scatenando il delirio delle ragazzine sul web. Incetta di complimenti per lui e il suo celebre papà: “Sì, nella famiglia Angela si può parlare davvero di superiorità genetica“, scrive qualcuno, “Patrimonio dell’umanità!”, aggiunge qualcun altro. Alberto Angela è nato l’8 aprile del 1962, come il padre è diventato un grande divulgatore scientifico laureato in Scienze Naturali presso La Sapienza di Roma con 110 e lode. Sposato con Monica, donna sconosciuta al mondo dello spettacolo, ha tre figli.