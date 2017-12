Alberi di Natale più belli del mondo: a Vilnius brilla un abete decorato con 70mila lampadine

Se l’albero di Natale di Roma è già stato rinominato “spelacchio”, per fortuna anche in Italia abbiamo – sparsi per le tante metropoli e città – esempi di alberi di Natale bellissimi e maestosi. Ne è un esempio quello allestito nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano firmato Swarovski e inaugurato da Chiara Ferragni. Il primato di albero di Natale più bello del mondo, però, sembra averlo ottenuto quest’anno quello di Vilnius, capitale della Lituania.

La capitale Lituana sembra infatti aver voluto fare di tutto per superare se stessa, proponendo ai propri cittadini uno degli alberi di Natale più belli del mondo. In particolare, nel centro della città è stato allestito un albero così grande da ricoprire ben 2500 metri quadrati: l’abete natalizio è alto 27 metri ed è stato decorato con 70mila luci, decorazioni che lo rendono a tutti gli effetti anche l’albero di Natale più splendente del mondo.

Ma non è tutto: i cittadini di Vilnius hanno trovato ai piedi del maestoso albero anche 900 Christmas Toys. Quello di Vilnius è però solo il primo della classifica: tra gli alberi di Natale più belli al mondo ricordiamo quello allestito alla Casa Bianca, quello di Varsavia o quello del Vaticano.

Photo Credit: © Saulius Žiūra / Boredpanda.com