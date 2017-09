Alain Delon, ricoverato d’urgenza: operato al cuore ma sta bene

Alain Delon è stato ricoverato d’urgenza e operato al cuore: a rivelarlo è stato quest’oggi il settimanale Ici Paris. L’intervento – a quanto affermato dal giornale francese – sarebbe avvenuto nel corso dei giorni scorsi: da quanto si apprende, l’attore francese sarebbe ancora sotto osservazioni e le sue condizioni stabili.

E’ scattata la paura nei fan di Alain Delon quando, quest’oggi, il settimanale francese Ici Paris ha reso noto che il 18 settembre scorso l’attore francese – oramai 81enne – sarebbe stato ricoverato d’urgenza e operato al cuore. Delon avrebbe infatti riscontrato dolori improvvisi alla gamba sinistra e alla schiena, motivi che hanno fatto scattare l’allarme.

Giunto in ospedale, Alain Delon è stato subito ricoverato ed operato d’urgenza: durante un intervento durato ben cinque ore, all’attore francese è stato inserito un bypass nell’arteria femorale. Da quanto si apprende, comunque, l’operazione sarebbe stata eseguita con successo e – sebbene ancora ricoverato – l’attore sarebbe in via di ripresa.

Credit: Wikimedia.org