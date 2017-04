Al Coachella 2017 mi manda Lapo Elkann: si viaggia con stile in BMW i3 (foto)

Un appuntamento ormai storico che anche questo 2017 animerà gli USA: parliamo del Coachella Valley Music and Arts Festival, l’evento musicale di primavera più glamour del panorama mondiale, che richiama milioni di giovani in California per assistere a uno spettacolo unico. Pioggia di star come Lady Gaga e i Radiohead sono pronte ad esibirsi sul palco durante due weekend di energia pura, dal 14 al 16 aprile e nella settimana successiva dal 21 al 23 aprile. La musica sarà l’indiscussa protagonista, ma le livree dei VIP Shuttle di BMW i, create in collaborazione con il Centro Stile di Garage Italia Customs, cattureranno l’attenzione di tutti i fotografi al pari degli outfit sfoggiati dalle celebrities.

BMW i, partner esclusivo per i servizi di trasporto del Coachella Festival, si è infatti rivolta all’hub creativo di Lapo Elkann per personalizzare gli esterni delle BMW i3 elettriche che permetteranno gli spostamenti all’interno e nei dintorni dell’area dell’evento. I designer di GIC hanno così dato vita a un pattern grafico realizzato su misura che riflette alla perfezione l’essenza unconventional che caratterizza il Festival stesso. All’appello mancava solo una sportiva dal design futuristico per offrire a celebrità e influencer la possibilità di viaggiare con stile tra Los Angeles e Palm Springs: ci ha pensato sempre BMW i con una flotta di i8, rigorosamente personalizzate con la livrea Coachella.