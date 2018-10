Loredana Lecciso e Al Bano, in corso un ritorno di fiamma? Si parla in queste ore di un sibillino messaggio d’amore che l’ex compagna del cantante pugliese gli avrebbe inviato, in modo alquanto criptico, via social. Loredana Lecciso ha infatti pubblicato un post su Instagram alquanto criptico: nello scatto in questione sono ritratti insieme l’artista di Cellino San Marco e la loro figlia maggiore, Jasmine. Ad accompagnare la foro una serie di hashtag – tra i quali #love – e tre cuoricini. Si tratta dell’affetto di una donna per il padre dei suoi figli o quei cuoricini alludono ad altro? Possibile che la bella Lory sia ancora innamorata di Al Bano e stia timidamente cercando di riconquistarlo attraverso l’amore dei figli? In tanti in queste ore se lo stanno chiedendo.

I follower più maliziosi hanno subito intravisto nel post una nota di romanticismo: Lory si è decisa a uscire allo scoperto? La condivisone della foto, in realtà, all’apparenza mostra una mamma orgogliosa dell’amore reciproco tra padre e figlia e soprattutto che, nonostante le turbolente vicissitudine dell’ultimo anno tra lei e Carrisi, la stima reciproca abbia prevalso su rancore ed incomprensioni. Loredana ha infatti conservato un buon rapporto con Al Bano, nonostante le ingerenze di Romina Power.

Solo affetto, stima, rispetto la legano quindi al cantante pugliese o tra loro si è riaccesa la fiammella della passione? Staremo a vedere. Intanto tra i due sembra essere tornato il sereno, sebbene nessun indizio oggettivo possa far pensare ad un loro riavvicinamento ‘sentimentale’. Certo è che Al Bano nelle scorse settimane ha zittito il gossip circa un suo riavvicinamento romantico alla ex moglie Romina, chiarendo una volta per tutte che ora loro c’è solo affetto reciproco e nessuna ‘passione’.