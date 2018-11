Non sarebbero più una coppia ma hanno due figli e i rapporti tra loro, per il bene dei due ragazzini, si sono ricuciti in tempi record. Non solo la Lecciso e Al Bano si sono seduti vicini al teatro Apollo di Lecce in occasione di un importante evento, ma hanno anche parlato spesso, dando dimostrazione di essere molto in sintonia e affiatati . Come mostrano le immagini di Diva e Donna, la Lecciso prima di sedersi appoggia la sua mano sulla spalla dell’artista pugliese e a fine spettacolo i due si dirigono insieme verso l’auto della Lecciso.

Secondo il settimanale Al Bano quando non è in trasferta all’estero va spesso a Lecce dove vive la Lecciso, e lei è stata vista più volte nella tenuta di Cellino San Marco, dove abita il cantante e dove sta di casa la ex moglie, Romina Power, quando si trova in Puglia. Loredana nelle foto di Diva e Donna è, come sempre, in perfetta forma fisica. Abbigliamento casual, capelli biondissimi lunghi e sciolti, in jeans e chiodo nero corto, sfiora affettuosamente la spalla di lui prima di iniziare a parlargli. Prima di andar via i due si scambiano la buonanotte in strada. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra loro? Chissà …?