Airbnb rileva Luxury Retreats: offrirà anche dimore di lusso con maggiordomi

Un’ascesa stellare quella di Airbnb, ormai una delle realtà più apprezzate dai viaggiatori di tutto il mondo: basti pensare che al momento sono disponibili circa 3 milioni di case proposte in affitto online in oltre 50.000 città.

Cnet l’ha definita la quarta più grande società finanziata da venture capital nel mondo, per un valore stimato di 30 miliardi di dollari. Ora Airbnb punta anche al mercato di lusso, la zampata è stata data con l’acquisto di Luxury Retreats.

Ad ora è stato deciso che, nonostante la recente acquisizione, team e business di Luxury Retreats rimarranno nella sede storica sita a Montreal in Canada fondendo le offerte di affitto di lusso presso la piattaforma Airbnb. E’ importante questo contributo in quanto la società ispeziona personalmente tutte le abitazioni che decide di inserire nel proprio “pacchetto di lusso”, fornendo una garanzia di qualità per la clientela più pretenziosa. Ovviamente questo genere di soluzioni prevede un assistente personale disponibile 24 su 24 per le esigenze dell’ospite.