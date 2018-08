Aida Yespica topless, il selfie è bollente: siete d’accordo? Ecco il fisico mozzafiato

Una Aida Yespica più in forma che mai. L’ex gieffina si presenta sui social senza trucco, con un fisico tonico e una lingerie super sexy. Così Aida Yespica ha deciso di infiammare l’estate social dei propri follower su Instagram, postando un selfie bollente direttamente da Miami. La showgirl si trova in Florida insieme al figlio Aron, nato dalla relazione con l’ex calciatore Matteo Ferrari, e si sta godendo momenti di assoluto relax. “Spa day” recita infatti la didascalia del selfie. Solo di qualche giorno prima è invece il selfie che la vede sdraiata al sole con un costume nero che mette in risalto tutte le sue forme.

Adesso, invece, Aida vive con il suo nuovo compagno. Con il quale, nei giorni scorsi, ha avuto una violenta lite paparazzata dai settimanali di gossip. Alta tensione tra Aida Yespica e il fidanzato Matteo Cavalli, il commercialista che l’ha fatta innamorare. La coppia ha scelto come meta della sua prima luna di miele Mykonos e tutto è andato bene, tranne nel momento del ritorno. Come riporta “Nuovo” infatti Aida si sarebbe infuriata con Cavalli che la voleva far tornare dall’isola ad Atene con un traghetto. Tutto risolto quando è stato chiamato un elicottero privato pronto al trasposto della vip su terraferma…



A proposito del suo nuovo amore. Con lui è in arrivo il secondo figlio? Aida Yespica è incinta? La showgirl sembrerebbe essere addirittura pronta a fare un figlio con lui. La notizia, nello specifico, è stata pubblicata nell’ultimo numero di Oggi. Secondo quanto riportato dal settimanale, infatti, la Yespica avrebbe voglia di un secondo figlio, magari un maschietto, un fratellino di cui il primo figlio Aron sarebbe orgoglioso. Quelle riportate, al momento, sono solo indiscrezioni non confermate. L’ex concorrente del GF Vip, infatti, non si è espressa sulla questione (né confermando né smentendo).