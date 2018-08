Aida Yespica gossip: ritorno di fiamma fra la bella venezuelana e l’ex fidanzato Geppi Lama. La loro love story si era interrotta bruscamente a causa di incomprensioni dovute al presunto flirt tra la modella e Geremia Rodriguez all’interno della casa del grande Fratello Vip. L’imprenditore non aveva gradito la fin troppo intima sintonia tra loro e, una volta fuori dal reality, Aida aveva preferito interrompere la relazione. Sembrava che la loro storia fosse finita lì, la Yespica nel frattempo si era consolata in vacanza alle Maldive con il suo commercialista ma, a quanto pare, si è trattato di un fuoco di paglia.

Da settimane, infatti, la sexy venezuelana posta nelle Instagram Stories foto di lei e Geppi insieme, complici e innamorati. I due infatti hanno ricominciato a postare sui social le foto del loro ritrovato amore a tal punto che secondo il gossip di queste ore i due fidanzati starebbero per convolare a nozze! La bella show girl mostra sui social le attenzioni che Geppi le riserva e fa sfoggio della sua avvenenza in location da sogno. La modella e showgirl venezuelana naturalizzata italiana, su Instagram condivide sempre scatti molto belli che mettono il risalto il suo fisico statuario. In questi giorni ad esempio sta facendo sognare i suoi follower con scatti sexy che la ritraggono in micro bikini dedita a fare saune e refrigeranti bagni in piscina in Spa di lusso sul Lago di Garda e a Ortisei, in Trentino Alto Adige.

Tra questi uno scatto particolarmente hot, dove la si intravede (sembra nuda) uscire da una piscina come una sirena, il decolleté esplosivo è in primo piano e non sembra esserci traccia del costume da bagno … La foto, scattata forse alle luci del tramonto, ha fatto incetta di like. “Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba”, ha scritto la modella, raccogliendo apprezzamenti dai follower. “Sei la più bella e la più Vera dentro 😘✨”, “Aida sei bellissima”, “Una sirena perfetta”, questi solo alcuni dei numerosi commenti.