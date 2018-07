Agosto a Firenze: ecco le notti chic dell’Empireo

Firenze – È stato annunciato il programma musicale – e non solo – dell’Empireo Rooftop View American Bar & Pool, una delle location più suggestive di Firenze per godersi le calde giornate di agosto, specialmente dal tramonto in poi. A bordo piscina, tra i tetti della città dove nacque il Rinascimento, ogni serata sarà diversa ed entusiasmante, grazie alla collaborazione di apprezzati dj, musica live, band, jazz, blues in un ricco calendario già definito fino al 23 settembre. Tra i tanti nomi presenti, ricordiamo i Cheek2Cheek, il Caravan Acoustic Trio, Blues Boy Barontini, 360° Band feat Cora, il Francesco Biadene Trio, The Lovers, Federico Gaspari e molti altri, alternati con una serie di Dj Set dalle 20 alle 22 per allietare il delizioso aperitivo a buffet.

Nato nel 2014 sulla magnifica terrazza panoramica dell’Hotel Plaza Lucchesi, l’Empireo Rooftop si è saputo imporre come punto di riferimento nella scena sunset e by night fiorentina di classe, grazie alla commistione di eleganza, servizio eccellente, divertissement ed eventi di qualità. Senza dubbio la location così unica, forte di una vista mozzafiato a 360 gradi, ha contribuito non poco a richiamare fiorentini e turisti verso questa perla toscana dove è possibile sorseggiare un buon cocktail mentre si ammirano il Duomo, Santa Croce e la linea sinuosa dell’Arno.

Sebbene si tratti di uno spazio appartenente a un albergo, durante l’estate il Rooftop diventa il ritrovo di chiunque voglia godersi una serata in relax e compagnia assaporando il meglio che Firenze possa offrire, con un’apertura dalle 19.30 in poi su prenotazione, per andare avanti fino alle 24. Indimenticabile è stata la notte di San Giovanni a giugno, quando i fuochi d’artificio in onore del patrono della città sono esplosi nel cielo creando un’atmosfera magica: in quell’occasione il Rooftop è stato il luogo scelto da moltissimi per vivere appieno l’esperienza multisensoriale, dando poi vita a un video realizzato appositamente dal regista Alessandro Moggi.

Ad agosto ogni sera verrà proposto qualcosa di diverso, dando così l’opportunità di scegliere seguendo i propri gusti musicali, oppure di sperimentarli tutti senza mai annoiarsi. La stagione andrà avanti anche nel mese di settembre.

Empireo – Rooftop – Hotel Plaza Lucchesi from dgNet Firenze on Vimeo.

Informazioni utili:

Plaza Hotel Lucchesi

Lungarno della Zecca Vecchia 38

50122, Firenze

Tel: +39 055 26236

www.hotelplazalucchesi.it

[email protected]