Agende 2018, le tendenze per il prossimo anno: le proposte NAVA Design

L’autunno è arrivato e con lui anche il momento di scegliere una nuova agenda. Ogni anno, infatti, c’è chi preferisce quelle da archiviare e chi, invece, predilige quelle in cui cambiare solamente i ricambi: in entrambi i casi, comunque, l’agenda è un accessorio must have.

Che si sia studenti o professionisti, infatti, l’agenda rappresenta uno degli elementi fondamentali da avere nella propria borsa o nel proprio zaino. Ma quali sono le tendenze per le agende 2018? Quest’oggi iniziamo a mostrarvi le proposte di NAVA Design: si tratta di una vastissima gamma in cui scegliere colori, materiali e formati diversi… Qual è la vostra preferita?