Affordable Art Fair Milano 2017: le nostro foto in esclusiva

Siamo stati ad Affordable Art Fair Milano 2017, l’evento meneghino dedicato all’arte contemporanea accessibile che si è tenuto al Suprestudio Più della città nel corso del fine settimana appena passato. In mostra 85 gallerie, tra nazionali ed internazionali, specializzate in opere di arte contemporanea le quali erano in vendita al prezzo massimo di 6mila euro.

Pittura, fotografia, scultura e molto altro… Affordable Art Fair ha portato, ancora una volta, le migliori opere di arte contemporanea a Milano. In attesa delle prossime tappe, a Bruxelles e New York, vi lasciamo alle foto scattate durante la tre giorni meneghina.