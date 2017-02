Affordable Art Fair Milano 2017: date, biglietti, orari, indirizzo, eventi, inaugurazione

Torna Affordable Art Fair Milano per l’edizione 2017. Da venerdì 10 a domenica 12 febbraio 2017 la fiera dell’arte contemporanea accessibile – con opere in vendita al prezzo massimo di 6000 euro – promette di colorare via Tortona al Superstudio Più. Ben 85 gallerie (nazionali e internazionali) esporranno il meglio dell’arte contemporanea e non; impossibile non citare alcuni nomi eterni consegnati alla gloria dell’arte: Michelangelo Pistoletto, Enrico Castellani, Ugo Nespolo, Piero Gilardi, Giosetta Fioroni, Altan, Toccafondo e Paul Kostabi.

Non mancheranno ovviamente i nomi dei giovani artisti emergenti nel panorama contemporaneo. Fotografie, installazioni, dipinti, sculture popoleranno lo spazio espositivo che si offre a un pubblico variegato: collezionisti, appassionati, estimatori, professionisti, designer e amanti dell’arte. Tante le sezioni, gli eventi e i workshop in programma a partire dall’inaugurazione che sarà giovedì 9 febbbraio alle ore 18.00 (solo su invito) in cui si assisterà a diverse performance live come la Warsteiner Art Battle – sfida tra street artist a colpi di pennelli e bombolette. E ancora laboratori tattili e percorsi sensoriali oltre ad attività pensate per i più piccoli.

Gli orari di apertura saranno dalle ore 11.00-21.00, mentre domenica 12 febbraio dalle ore 11.00-20.00. Ci sono diverse opzioni per biglietti che hanno un prezzo di 13 euro (ridotti 11 euro per studenti e over 65; gratis under 16; con tour guidato 20 euro; abbonamento a 3 giorni 15 euro).