Afef rivela: “Ho lasciato la tv per proteggere mio marito Tronchetti Provera”

In un’intervista a Grazia, la bella Afef Jnifen, 53enne moglie di Marco Trochetti Provera dal 2001, ha spiegato per quale motivo ha scelto di sparire dal piccolo schermo e dai giornali.

“Ho deciso tantissimi anni fa di smettere di fare televisione, volevo mettermi tranquilla e pensare ad altro. Ero sempre sotto i riflettori e anche mio marito si ritrovava al centro di ingiusti, violenti attacchi. Essere in due in prima linea era davvero troppo. La gente mi riconosceva e mi fermava per strada chiedendomi anche di lui. Spesso polemizzando. Io sono una donna reattiva, rischiavo di fare a botte di fronte a un’accusa gratuita. Non ne potevo più. Avevo bisogno di stare un passo indietro. Ho detto basta, ho scelto di avere forza e di dare forza. Dare forza a Marco che subiva tante ingiustizie. Era il 2006. Da allora non ho fatto più niente: niente tv, nessuna dichiarazione pubblica, se non qualche rarissima volta per parlare di moda“.

“Parlavo d’immigrazione e mondo arabo? Erano fuoco e fiamme. Sono cose che conosco molto bene, ma ogni mia dichiarazione scatenava aggressività, polemiche. Così ho deciso di tacere: niente, non ho aperto bocca nemmeno sulla rivoluzione in Tunisia” la bella tunisina denuncia un vero e proprio muro di ostilità verso di lei e suo marito; ma ora ha deciso di tornare in tv come giurata per il format “Project Runway Middle East’.

Circa l’età e l’invecchiamento la donna rivela: “Il tempo passa su tutti. A un certo punto capisci che sei come sei e che la natura deve proseguire. Se ti va bene, invecchi. Io cerco di andare avanti in modo dignitoso, senza travolgermi i connotati. Non ho voglia di diventare ridicola, non è da me. Ho la fortuna di avere un marito che apprezza le donne che invecchiano serene, con le rughe e tutto il resto“.