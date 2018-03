Aeronautica Militare collezione primavera – estate 2018: tre linee per uomini di carattere

Grande novità della collezione SS18 di Aeronautica Militare: Denim Division una mini collezione dedicata al denim,

nata per superare i confini della stagionalità ed affiancare la main collection Aeronautica Militare proponendo tendenze ed esperienze autentiche. Denim Division – protagonista assoluto il denim, materiale performante e resistente, che grazie a lavorazioni e lavaggi esclusivi diventa unico. Denim stretch e non, per pantaloni 5 tasche dal fitting curato, dove sono i dettagli a fare la differenza: la distintiva aquila in metallo sulla quinta tasca, gli stiching

sulle tasche posteriori, la salpa in pelle con l’aquila dorata e la coccarda tricolore e il Flasher con lo stemma dell’Aeronautica Militare incorniciato dalla locuzione latina “Virtute Siderum Tenus”, motto che in 3 parole riassume la passione, il valore e l’amore per il volo.

Urban Collection

Un easywear da indossare tutti i giorni che unisce comfort, praticità ma anche stile ed eleganza. I colori sobri e mai eccessivi spaziano dal classico blu, in tutte le sue sfumature e le sue declinazioni, agli immancabili bianco, rosso e verde e vengono introdotte con misura e rigore nuove tonalità più calde ed estive come l’arancione, il giallo e

l’azzurro. Capi adatti ad ogni momento della giornata con uniformità di stile e di dettagli in cui i loghi, gli stemmi e i fregi, che rappresentano il DNA di Aeronautica Militare, diventano discreti: rimangono solo l’aquila turrita, simbolo dei piloti militari, e la coccarda tricolore ad indicare l’esclusività e l’appartenenza.

Action Collection

Racconta il mondo più vero e autentico del brand e i valori che incarna e vuol far conoscere. Ogni stagione Aeronautica Militare sceglie di rendere omaggio ai Reparti Operativi che hanno contribuito a fare la storia dell’Aeronautica Militare Italiana, nella prossima collezione il protagonista sarà il 15° Stormo di Cervia che opera con elicotteri HH-101A e HH-139A svolgendo attività di supporto alle operazioni speciali e alle operazioni di Search and Rescue svolte dagli aerosoccorritori (ARS), denominati The Sar Angels, il cui simbolo è la carta del Joker. Si pone massima attenzione alla costruzione dei capi, alla scelta dei materiali, alla ricerca dei tessuti e agli abbinamenti cromatici: ogni capo ha una sua personalità. In alcuni gli aspetti stilistici e grafici creano contrasti molto forti ed evidenti in linea con la dinamicità del brand, in altri invece si è scelto di puntare su cromie tono su tono,

nei classici colori militari: verde, fango e sabbia e su stampe camouflage per connotare e interpretare lo stile military in chiave moderna e attuale.

Up Collection

Racchiude l’anima più innovativa di questa nuova collezione SS, si punta a valorizzare il know how dell’azienda e viene data molta importanza alle forme e al design. Vengono proposti nuovi materiali e nuove tecniche di lavorazione, la qualità del prodotto rimane il cardine attorno a cui ruota la collezione. Un guardaroba da poter mixare con estrema facilità in un dualismo tra tradizione e innovazione.