Aeronautica Militare collezione donna 2017/2018: tre linee per un outfit deciso ma con stile (FOTO)

Presentata la collezione donna 2017/2018 di Aeronautica Militare. Si tratta di un outfit realizzato seguendo alcuni principi cardine: i vestiari Aeronautica Militare collezione donna sono forti e decisi come coloro che li

indossano, audace e intraprendente come coloro che li scelgono, è inconfondibile per coloro

che li vogliono. Per la collezione donna 2017/2018 Aeronautica Militare presenta 3 linee : Official – Action – Urban.

Aeronautica Militare collezione donna 2017/2018 Official

Un caleidoscopio di emozioni e rappresenta l’unione tra l’anima sportswear del brand e i valori che esso incarna. Capi iconici di chi ama il mondo del volo, come le giacche in pelle da aviatore e i pantaloni anti-G, vengono proposti in versione classica o rieditati e attualizzati grazie all’utilizzo di materiali e tecniche innovative che introducono interessanti novità. Piumini, felpe, camicie e polo da indossare tutti i giorni in una palette di colori che spazia

dalle classiche nuance aeronautica, blu, grigio, verde e marrone a tonalità di bordeaux più o meno accese.

Aeronautica Militare collezione donna 2017/2018 Action

Reinterpreta lo stile military con moderna sensibilità, pone attenzione alla costruzione dei capi, alla scelta dei materiali, alla ricerca dei tessuti e agli abbinamenti cromatici. Un mondo casual che rielabora capi di ispirazione militare e li realizza in cromie tono su tono, nella cartella colori conquistano infatti spazio il marrone in tutte le sue sfumature, il verde e il fango e si punta molto sulle lavorazioni e sui tinti in capo. Si ricerca un valore di veridicità in ogni capo e si celebrano gli stemmi dei più importanti e gloriosi stormi dell’Aeronautica Militare Italiana.

Aeronautica Militare collezione donna 2017/2018 Urban

Un easywear più formale da indossare tutti i giorni. I loghi, gli stemmi e i fregi diventano sempre più discreti, a volte quasi scompaiono, per lasciare spazio solo all’aquila turrita, che diviene così espressione di esclusività. I colori sono eleganti, sobri mai eccessivi e per quanto riguarda i materiali si punta sulla funzionalità e sulla praticità, senza trascurare l’eleganza e l’esclusività.