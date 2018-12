Adidas offerte di lavoro: nuove assunzioni in Italia e all’estero

Adidas, celebre brand tedesco di abbigliamento sportivo, è alla ricerca di numerose figure professionali da aggiungere nell’organico della sue tante sedi. E non solo in Italia, ma anche nella storica sede in Germania e in Inghilterra. Tante le posizioni aperte: dal Product Manager al Visual Merchandiser, dall’Addetto alle Vendite al Business Consultant.

Adidas: assunzioni in Italia, Inghilterra e Germania

Adidas, impresa multinazionale, che ha il suo quartier generale a Herzogenaurach, in Baviera, produce calzature, capi e altri articoli sportivi, per attività professionale, dilettantistica o per il tempo libero. Oggi è il maggior produttore d’abbigliamento in Europa e il secondo a livello mondiale. Il noto brand, come lo conosciamo noi oggi, nasce nel 1948 dalla scissione della Gebrüder Dassler Schuhfabrik, azienda dei fratelli Rudolf e Adolf Dassler. I due si spartirono equamente le quote e i dipendenti: Rudolf fondò Puma e Adolf Adidas. Col tempo entrambi sono diventati dei marchi leader del settore sportivo. Adidas conta al momento oltre 60.000 dipendenti. Nel 2017 il fatturato annuo è stato di 24 miliardi di euro. Cifre importanti e destinate a crescere. Passiamo ora alle figure professionali ricercate da Adidas e alle relative sedi.

Adidas: le posizioni aperte

Ecco alcune delle figure ricercate dall’azienda:

Italia

VM Champ Castel Guelfo

Vice Store Manager Castelguelfo

Addetto Vendita Barberino Part Time

Addetto Vendita Castel Guelfo Part Time

Senior HR Manager Monza

Vice Store Manager Concept Store Orio Al Serio

Store Manager Castel Guelfo

Assistant Store Manager Valdichiana

Addetto Vendita Barberino Full Time

Inghilterra

Area Sales Manager South East – Adidas Golf

Senior Store Manager, Adidas Brand Centre, Londra

Assistant Store Manager, Adidas Brand Centre, Londra

Floor Manager, Adidas Brand Centre, Londra

Visual Merchandiser, Adidas Fo, Mansfield

Germania

SAP SD Senior Business Consultant

Business Consultant Omnichannel – SAP Fico

VP Sustainability Operations

Vice President Sales – Central Europe

Product Manager App

Senior Product Manager App

Assistant Product Manager Footwear

Project Manager Design Temp

Chi volesse avere maggiori informazioni su ciascuna posizione aperta non deve fare altro che recarsi sul sito ufficiale Adidas alla sezione Lavora con Noi. Qui è possibile candidarsi compilando l’apposito form caricando il proprio curriculum vitae.