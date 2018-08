Adidas offerte di lavoro 2018: posizioni aperte, ecco le opportunità per lavorare nel mondo della moda

Adidas Group è una compagnia tedesca specializzata nella produzione e vendita di abbigliamento, accessori e calzature rivolte a coloro che praticano lo sport sia a livello dilettantistico che professionale. E’ proprietaria dei marchi Adidas, Reebok, TaylorMade-adidas Golf e Rockport. Il Gruppo ha il proprio headquarter in Germania, a Herzogenaurach. Nasce ufficialmente nel 1949, quando Adolf “Adi” Dassler, fratello di Rudolf Dassler, padre della Puma AG, crea la ‘Adi Dassler adidas Sportschuhfabrik’. Si tratta della prima azienda del brand, che prende la denominazione dal soprannome del fondatore unito alle prime lettere del suo cognome. Adidas è oggi una delle aziende leader a livello mondiale nel settore degli articoli sportivi, presente in oltre 160 Paesi del mondo. Conta più di 50mila dipendenti.

Adidas offerte di lavoro 2018: posizioni aperte

Adidas seleziona personale per assunzioni e stage nei negozi e in sede, presso varie sedi in Lombardia, Toscana e Lazio. La ricerca è rivolta a candidati con esperienza variabile, a seconda dei ruoli, da inserire nelle aree Retail, Marketing e Comunicazione, e Contabilità e Finanza. Ecco un breve excursus dei profili richiesti al momento:

VISUAL MERCHANDISER – Monza, Roma

Si ricercano diplomati, con esperienza nella vendita al dettaglio, in ambito visual merchandising e commerciale. Devono conoscere bene Word, Outlook, Excel e PowerPoint. Completa il profilo una conoscenza fluente della lingua inglese.

Si ricercano diplomati, con esperienza nella vendita al dettaglio, in ambito visual merchandising e commerciale. Devono conoscere bene Word, Outlook, Excel e PowerPoint. Completa il profilo una conoscenza fluente della lingua inglese. JUNIOR MANAGER RETAIL & FRANCHISE MARKETING ACTIVATION – Monza

I candidati ideali sono laureati e conoscono l’Inglese ad ottimo livello. Hanno da 3 a 5 anni di esperienza, preferibilmente in ambito marketing. Possiedono un’ottima padronanza dei principali strumenti informatici e sono appassionati di sport e nuove tendenze.

I candidati ideali sono laureati e conoscono l’Inglese ad ottimo livello. Hanno da 3 a 5 anni di esperienza, preferibilmente in ambito marketing. Possiedono un’ottima padronanza dei principali strumenti informatici e sono appassionati di sport e nuove tendenze. SALES BUSINESS ANALYST – Monza

L’offerta di lavoro Adidas è rivolta a laureati, con 3 – 5 anni di esperienza pregressa. Per candidarsi occorre possedere una conoscenza fluente della lingua inglese.

L’offerta di lavoro Adidas è rivolta a laureati, con 3 – 5 anni di esperienza pregressa. Per candidarsi occorre possedere una conoscenza fluente della lingua inglese. KEY CITY STORE ACTIVATION EXPERT – Milano

Si richiedono una laurea in marketing o esperienza equivalente. Oltre ad un’ottima conoscenza dell’Inglese e alla familiarità con i principali strumenti informatici. Richiesta anche un’esperienza triennale nella vendita, meglio se all’interno di negozi e / o in ambito PR / marketing / eventi.

Si richiedono una laurea in marketing o esperienza equivalente. Oltre ad un’ottima conoscenza dell’Inglese e alla familiarità con i principali strumenti informatici. Richiesta anche un’esperienza triennale nella vendita, meglio se all’interno di negozi e / o in ambito PR / marketing / eventi. MANAGER BRAND COMMUNICATION – Monza

Si selezionano laureati in ambito Business o candidati con esperienza equivalente, idealmente nel settore vendite e / o marketing, di oltre 4 anni. Devono conoscere fluentemente la lingua inglese e saper usare il pacchetto Office.

Si selezionano laureati in ambito Business o candidati con esperienza equivalente, idealmente nel settore vendite e / o marketing, di oltre 4 anni. Devono conoscere fluentemente la lingua inglese e saper usare il pacchetto Office. ASSISTANT STORE MANAGER – Foiano Della Chiana (Arezzo), Barberino di Mugello (Firenze)

La ricerca è rivolta a candidati che dovranno essere in grado di collaborare al raggiungimento e al superamento degli obiettivi di performance e di KPI del punto vendita, e al coordinamento del team di negozio, e di sostituire lo Store Manager quando assente.

La ricerca è rivolta a candidati che dovranno essere in grado di collaborare al raggiungimento e al superamento degli obiettivi di performance e di KPI del punto vendita, e al coordinamento del team di negozio, e di sostituire lo Store Manager quando assente. STAGE NEWSROOM, PUBLISHING AND PR – Milano

Lo stagista conosce il pacchetto Office e sistemi e applicazioni informatiche. Ha un’ottima padonanza della lingua inglese e spiccate doti comunicative. Possiede, inoltre, una forte predisposizione a lavorare in team.

Lo stagista conosce il pacchetto Office e sistemi e applicazioni informatiche. Ha un’ottima padonanza della lingua inglese e spiccate doti comunicative. Possiede, inoltre, una forte predisposizione a lavorare in team. CASSIERE – Milano

La risorsa ha maturato almeno 6 mesi di esperienza in ambito retail per i settori sport / moda. Ha capacità di calcolo e competenze linguistiche avanzate. Inoltre possiede una solida conoscenza dei prodotti o delle logiche di vendita al dettaglio o del brand.

La risorsa ha maturato almeno 6 mesi di esperienza in ambito retail per i settori sport / moda. Ha capacità di calcolo e competenze linguistiche avanzate. Inoltre possiede una solida conoscenza dei prodotti o delle logiche di vendita al dettaglio o del brand. VICE STORE MANAGER – Brennero (Bolzano), Barberino di Mugello

La selezione è rivolta a candidati in grado di contribuire alla redditività del punto vendita di riferimento. Devono avere la capacità di raggiungere e superare gli obiettivi di performance e di KPI dello store. Inoltre, devono saper coordinare il team di negozio e assumere le responsabilità dello Store Manager in sua assenza.

Adidas offerte di lavoro 2018

Lavorare in Adidas significa entrare a far parte di un’azienda che ha fatto del benessere dei propri dipendenti uno dei propri valori fondamentali, tanto da essersi aggiudicata la certificazione Top Employers Italia per diversi anni di seguito, grazie all’eccellenza nella gestione delle politiche relative alle Risorse Umane. Il brand incoraggia lo spirito di squadra come mezzo per ottenere lo sforzo comune necessario al raggiungimento degli obiettivi aziendali, e offre al personale un contesto professionale innovativo, dinamico e sfidante, che premia l’iniziativa e la voglia di mettersi in gioco, oltre a concrete opportunità di carriera a livello mondiale.